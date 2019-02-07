Трагедия на Ботанике: молодой парень разбился, выпав с 7-го этажа

Трагедия на Ботанике: молодой парень разбился, выпав с 7-го этажа

Молодой человек скончался в результате падения с 7-го этажа многоквартирного дома. Инцидент произошёл на улице Трандафирилор в секторе Ботаника.

По словам заместителя начальника Управления полиции Кишинёва Сильвиу Мушука, тело 22-летнего парня было обнаружено вчера утром случайным прохожим, который вызвал полицию и врачей. На месте происшествия было установлено, что молодой человек выпал с балкона 7-го этажа съёмной квартиры, пишет deschide.md. Мужчину доставили в больницу с серьёзными травмами, однако через час он скончался.

Погибший не оставил прощальной записки. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

 

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