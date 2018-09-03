Трагедия на Ботанике: двух приятелей нашли зарезанными в квартире

Трагедия на Ботанике: двух приятелей нашли зарезанными в квартире

Недвижимость принадлежала одному из погибших. Преступление произошло в одном из жилых домов на столичной улице Роз. 

Одного из мужчин ударили ножом в грудь, а второму перерезали горло. В полицию обратилась мать одного из них. Женщина обнаружила тела, вернувшись домой в воскресенье с празднования дня рождения родственника.

Расположенные у магазина поблизости камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчины вернулись домой после 5 часов утра на такси. Их сопровождали несколько друзей.

Органы правопорядка устанавливают обстоятельства случившегося. У следствия есть несколько подозреваемых. Их предстоит заслушать и задержать, пишет publika.md.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md