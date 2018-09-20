Трагедии на дорогах продолжаются: в Бельцах пожилую женщину насмерть сбил прицеп

64-летняя жительница Дрокии погибли после того, как ее сбил прицеп. Трагедия произошла в среду после обеда в Бельцах.

Женщина находилась на обочине дороги в тот момент, когда на нее наехал прицеп, отцепившийся от машины марки Volkswagen. Инцидент произошел настолько быстро, что жертве не удалось избежать удара. В результате происшествия она скончалась на месте.

За рулем машины был 43-летний мужчина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства аварии для определения наказания, пишет tv8.md.