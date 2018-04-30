Игорь Додон примет участие в первомайском марше, организованном ПСРМ (ВИДЕО)

В 10.30 у памятника Штефану чел Маре глава государства присоединится к колонне участников шествия, сообщает пресс-служба президентуры.

В то же время Игорь Додон выступит на митинге “За ответственную власть и социальную справедливость”, который начнется сразу после марша, в 11.00, перед зданием Парламента Республики Молдова.

Напомним, праздничные колонны стартуют в 10.00 из двух точек – от Республиканского цирка и от Академии наук. ПСРМ ежегодно проводит праздничные мероприятия по случаю 1 Мая.