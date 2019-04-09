Традиционный “Бессмертный полк”, грандиозный концерт и выставка военной техники пройдут в День Победы в Кишиневе (ВИДЕО, ФОТО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон заседание Национального координационного комитета «Победа», где были обсуждены вопросы организации мероприятий, посвящённых 75-летию освобождения Молдовы от фашистской оккупации в ходе Великой Отечественной войны.

В частности, участники встречи говорили о подготовке и проведении 13 апреля на Мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» церемонии перезахоронения останков 35 воинов, погибших в боях за освобождение Молдовы от нацистской оккупации. Кроме того, глава государства принял решение организовать под эгидой президента Молдовы ремонтные работы на столичном мемориале «Вечность» и ремонт памятника освободителям столицы, расположенного перед зданием Академии наук Молдовы.

– Обсудили также вопросы организации 9 Мая в Кишиневе марша «Бессмертный полк». На это мероприятие будут приглашены все желающие. В тот же день состоится грандиозный концерт и выставка военной техники, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Напомним, что в нынешнем году под патронатом Президента Республики Молдова на всей территории страны проходят мероприятия в честь 75-летия освобождения Молдовы от фашистской оккупации.

