Товары на миллион леев были найдены у главаря преступной банды в Бричанах

Крупная партия товаров широкого потребления была найдена органами правопорядка во время обысков, производимых на дому у главы преступной группировки.

Как сообщает пресс-центр Службы информации и безопасности РМ, преступная деятельность была выявлена на территории Бричанского района. Сотрудники СИБ совместно с офицерами Таможенной службы раскрыли деятельность преступной группировки, которая специализировалась на контрабанде товаров широкого потребления на зелёном сегменте границы.

В результате обысков на дому у главы ОПГ было найдено большое количество незадекларированных товаров, оцениваемых приблизительно 1 миллион леев.

По данному факту ведётся расследование.