Товары без документов на 300 тысяч леев изъяты таможенниками (ФОТО)

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Контрабандные потребительские товары, стоимость которых оценивается в 300 000 леев, были обнаружены мобильными бригадами Таможенной службы. Правоохранители задержали четыре партии товаров без документов о происхождении.

Первая партия товара была обнаружена в вагоне поезда “Москва-Кишинёв”, въезжающем в страну через таможенный пост “Волчинец”. Сотрудники таможни обнаружили запчасти и аксессуары для систем кондиционирования воздуха, а также партию товаров широкого потребления, спрятанные в специально оборудованных местах в потолке вагона.

Ещё один случай произошёл на одной из столичных улиц, где мобильные команды остановили для проверки автомобиль Hyundai Santa Fe. В результате в багажнике было обнаружено около 200 единиц одежды, предметы гигиены и другие товары, которые были незаконно ввезены в страну без уплаты налогов и предназначались для продажи.

Два других обыска были проведены в одном из столичных магазинов. Сотрудники таможни также изъяли партию одежды и обуви известных брендов без соответствующей документации.

По всем фактам проводится разбирательство.