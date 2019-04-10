Товары без документов на 200 тысяч леев изъяты таможенниками на севере страны (ФОТО)

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Товары широкого потребления, общая стоимость которых составляет 200 000 леев, были обнаружены вчера мобильными командами Таможенной службы. В общей сложности стражами границы было произведено 5 конфискаций товаров без документов о происхождении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, первая партия была обнаружена на таможне «Волчинец». Товар был спрятан в крыше одного их вагонов поезда маршрута Москва-Кишинёв. Речь идёт о 292 парах обуви, некоторые из которых отмечены маркировками известных брендов. Контрабанда была обнаружена с подачи служебной собаки таможенников, которая привела к месту хранения товара.

Ещё четыре партии товаров без документов были обнаружены благодаря фильтрам, установленным мобильными командами вблизи городов Бричаны, Дрокия и Дондюшаны. Там были обнаружены и конфискованы партии товаров широкого потребления, на которые не было никаких документов о происхождении.

Людям, которые пытались ввезти в страну контрабанду, грозят штрафы в размере до 4 500 леев.