Товары без документов на 200 тысяч леев изъяты таможенниками на севере страны (ФОТО)

Товары без документов на 200 тысяч леев изъяты таможенниками на севере страны (ФОТО)

Товары широкого потребления, общая стоимость которых составляет 200 000 леев, были обнаружены вчера мобильными командами Таможенной службы. В общей сложности стражами границы было произведено 5 конфискаций товаров без документов о происхождении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, первая партия была обнаружена на таможне «Волчинец». Товар был спрятан в крыше одного их вагонов поезда маршрута Москва-Кишинёв. Речь идёт о 292 парах обуви, некоторые из которых отмечены маркировками известных брендов. Контрабанда была обнаружена с подачи служебной собаки таможенников, которая привела к месту хранения товара.

Ещё четыре партии товаров без документов были обнаружены благодаря фильтрам, установленным мобильными командами вблизи городов Бричаны, Дрокия и Дондюшаны. Там были обнаружены и конфискованы партии товаров широкого потребления, на которые не было никаких документов о происхождении.

Людям, которые пытались ввезти в страну контрабанду, грозят штрафы в размере до 4 500 леев.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md