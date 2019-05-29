Товарооборот между Молдовой и Россией увеличился на 10%

Товарооборот между Россией и Молдовой в I квартале 2019 года составил $452,7 млн, увеличившись на 10,4% в сравнении с тем же периодом 2018 года. Об этом агентству InfoMarket сообщили в Федеральной таможенной службе РФ, отметив, что, при этом объем молдавского экспорта в Россию в январе-марте 2019 года, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, повысился на 7,3% – с $87,6 млн до $94 млн.
В то же время, поставки российской продукции в Молдову выросли на 11,3% – с $322,2 млн до $358,7 млн. Доля Молдовы в общем объеме товарооборота РФ сохранилась на уровне 0,3%.
Как сообщалось ранее, товарооборот между Россией и Молдовой в 2018 году составил $1 млрд 560,1 млн, увеличившись на 28,2%, в сравнении с 2017 г. При этом молдавский экспорт в Россию повысился на 0,8% – с $352,8 млн до $355,5 млн, а поставки российской продукции в Молдову выросли на 30,3% – с $864,5 млн до $1 млрд 204,6 млн.
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