Товар на 70 тысяч леев пытались незаконно ввезти на территорию страны двое молдаван (ФОТО)

В результате проверки таможенные инспекторы обнаружили незадекларированный товар: от аудиотехники, мобильных телефонов, часов и картриджей для принтеров и до одежды и нижнего белья.

По информации пресс-центра Таможенной службы, правонарушение было обнаружено на КПП Скулень в результате тщательной проверки, проводимой на основе анализа рисков микроавтобусов, которые направлялись в Молдову из Великобритании. Ответственными за незаконные действия стали водители маршрутных автобусов, в которых были обнаружены три посылки с незадекларированным товаром. Мужчины не смогли представить документы, подтверждающие законность владения товаром. В связи с этим сотрудники Таможенной службы составили протоколы о правонарушениях.

Кроме этого, контрабандный товар пытался ввезти в Молдову и житель Сорок. Инцидент был зафиксирован на КПП Отачь, где таможенники обнаружили 164 предметов детской одежды, спрятанных в автомобиле мужчины, который возвращался на родину из России.

Крупные партии незадекларированного товара были изъяты для дальнейшего исследования. Правонарушителям были назначены штрафы в размере 4,5 тысяч леев для каждого.