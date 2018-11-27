«Тоттенхэм» одержал победу над «Челси» в матче 13-го тура АПЛ

Сарри до минувшей субботы мог похвастаться успехами своих подопечных в АПЛ. «Челси» всего один раз уступил «Манчестер Сити».

Однако после этого уже было сыграно немало игр, в которых «аристократы» неизменно одерживали победу. Сарри постоянно давал пресс-конференции, где расхваливал свою стратегию игры и делился своими планами на будущее. Все это теперь в прошлом, когда они с довольно крупным счетом проиграли «Тоттенхэм Хотспур».

По сообщениям Betonmobile, мнения экспертов перед игрой были неоднозначными. Дело в том, что оба состава команд были представлены самыми сильными игроками. Однако можно было легко предугадать, что «шпоры» серьезно подготовились к матчу. Ведь, Почеттино пошел на беспрецедентный шаг – выставил в стартовом составе два ведущих нападающих – Кейна и Сона. Это означало, что «Тоттенхэм» целиком рассчитывает на агрессивные атакующие действия своих форвардов и не собирается отсиживаться в обороне.

«Шпоры» с первых же минут прижали гостей с своей штрафной, не давая им даже шансов на организацию адекватной контратаки. Стало ясно, что зрители увидят множество исполнений стандартных положений, на которые обычно делает ставку Почеттино. Так и случилось – серия угловых у ворот «Челси» закончилась первым голом со стандарта, который забил на восьмой минуте Алли. Если бы не парочка сейвов от Кепы, то «аристократы» проигрывали бы с крупным счетом еще в первые десять минут.

Впрочем, «Челси» еще на что-то рассчитывал. Парочка проходов ими таки была осуществлена. Но их активные действия быстро свел на нет Гарри Кэйн. Форвард «шпор» пробил в нижний ярус и мяч без труда влетел в сетку ворот Кепа. Голкипер «пенсионеров» явно не ожидал такого маневра, потому что даже не ринулся делать сейв.

После того, как счет стал 2:0 в пользу хозяев, «Челси» пришлось предпринимать активные атаки. Было заметноих преимущество во владении мячом, но это скорее походило на бесчисленные позиционные перемещения, чем действительно на прессинг «Тоттенхэма». Игроки «аристократов» не раз падали прямо в штрафной противника, но ни разу судья не отреагировал на их попытку заработать пенальти.

Во втором тайме блеснул Сон Хын Мин. На 55-й минуте он отметился блестящим голом, сделав счет в матче 3:0. Тренер гостей вынужден был провести серию замен, чтобы хотя бы отыграть один мяч у настырных хозяев. Только Оливье Жиру, вышедший на замену на последних минутах, смог распечатать ворота «Тоттенхэма». 3:1 и подопечные Сарри впервые проигрывают серьезный матч со своим новым тренером.