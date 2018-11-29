Торжественное подведение итогов объявленного президентом года Штефана чел Маре состоится в это воскресенье (ФОТО)

Игорь Додон созвал сегодня заседание рабочей группы по организации торжественного подведения итогов года Святого Штефана Великого, объявленного указом президента от 2 июля 2017 года.

Как отметил глава государства на своей странице в соцсети, мероприятие состоится 2 декабря в 13 часов во Дворце республики. В церемонии примут участие известные деятели культуры, науки, спорта, гражданского общества, депутаты, представители дипломатического корпуса, диаспоры и т.д. Кроме того, в первой половине дня 2 декабря, в 10 часов, состоится церемония открытия и освещения памятника Святому Штефану Великому на территории монастыря Кэприяна.

– Напомню, что в рамках проведения года Святого Штефана Великого были организованы десятки мероприятий в области культуры, истории, образования, спорта – все они были направлены на повышение интереса общества к истории и культуре Молдовы, на содействие укреплению патриотического духа граждан, – добавил Додон.