Торгово-экономическое сотрудничество между Молдовой и Омской областью достигло небывалого роста

В рамках визита в Санкт-Петербург Игорь Додон встретился со своим старым другом Александром Бурковым, временно исполняющим обязанности губернатора Омской области, которого глава государства знает еще со времени его руководства Свердловской региональной организацией партии «Справедливая Россия».

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества между Омской областью и регионами Республики Молдова. Игорь Додон приветствовал динамику развития наших двусторонних отношений.

– Отметил, что в 2017 году был зафиксирован небывалый до сих пор рост в области торгово-экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Омской областью. Так, внешнеторговый оборот Молдовы с Омской областью в прошлом году увеличился в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 2340,5 тыс. долларов США, а экспорт за этот период увеличился в 13,3 раза. И существует еще огромный потенциал сотрудничества, который необходимо осваивать в полной мере. Выразил уверенность в том, что у нашего сотрудничества большие перспективы, – написал президент по итогам проведенной встречи на своей странице в соцсети.

Глава государства также принял приглашение Александра Буркова посетить Омск в День города, который отмечается 5 августа.