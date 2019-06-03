Торговля, мигранты, сотрудничество в СНГ и ЕАЭС: о чем говорили Додон и Козак (ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон и вице-премьер России Дмитрий Козак провели сегодня днем встречу в Кишиневе. Спецпредставитель Президента Российской Федерации по Молдове прибыл в нашу страну по приглашению главы государства. По итогам беседы ее участники провели совместный брифинг для прессы.

Как рассказал Игорь Додон, беседа была посвящена, главным образом, трем темам: торговле, мигрантам и сотрудничеству Молдовы и России на международных площадках.

Торговля

В частности, Додон напомнил, что после того, как в 2014 и в 2015 годах было существенное снижение товарооборота с РФ, ввиду подписания соглашения об ассоциации с ЕС, то уже в 2016-2017 годах наметилась положительная динамика.

– В этом году, после того, как по нашей просьбе и на уровне президентов были временно сняты таможенные пошлины на 5 товарных позиций, существенно увеличилась торговля. Яблоки и груши – на 27%, овощи, консервы – на 20%, экспорт вина – на 43%. То есть, реальный эффект от снятия таможенных пошлин налицо за первые три месяца этого года. Эти преференции действуют до 1 июля. Это один из вопросов, которые мы начали и будем обсуждать. Продление этого решения или договоренность по этой позиции будет зависеть уже от позиции правительства, потому что до сих пор эта договоренность была на уровне президентов, – сказал Игорь Додон.

Мигранты

Второй вопрос касался ситуации с молдавскими мигрантами. Игорь Додон напомнил, что более 500 тысяч молдаван официально временно находятся на территории России.

– Были начаты конкретные шаги по вопросу пенсий, социальных льгот. Переговоры состоялись буквально несколько недель назад в Кишиневе, надеюсь, что они будут успешными для того, чтобы при выходе на пенсию наших сограждан в Молдове, учитывались те налоги и стаж, когда они работали в России. Переговоры в этом отношении идут, – добавил он.

Сотрудничество Молдовы и России на международных площадках

Также в ходе беседы было обсуждено сотрудничество Молдовы и России на международных площадках, в частности, в СНГ и в ЕАЭС. В данной связи Игорь Додон напомнил, что буквально недавно участвовал в саммите ЕАЭС в качестве президента страны-наблюдателя.

– Мы сожалеем, что в течение этого года мы смогли воспользоваться этим статусом только на уровне президента, а правительство и парламент в этот процесс пока не включились. Я надеюсь, что следующее правительство включится в этот процесс, – добавил он.

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