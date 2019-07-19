Торговавший наркотиками в Telegram главарь ОПГ был задержан правоохранителями (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по борьбе с наркотиками совместно с Национальным инспекторатом расследований и прокуратурой, а также при поддержке бригады Fulger пресекли незаконную деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном обороте синтетических наркотиков. Средства типа PVP продавались через интернет-магазины.

За деятельностью группировки велось наблюдение в течение шести месяцев. Были собраны доказательства того, что лидер группы организовал в своей квартире сеть по торговле синтетическими наркотиками через приложение Telegram, которой управлял один из членов ОПГ. Таким образом, ежедневно с помощью этого приложения сбывались наркотики на 10 000 леев. “Товар” прятали в различных местах по городу (возле школ, детских садов), а координаты и фотографии направлялись главарю ОПГ и клиентам.

В результате обысков полицейские изъяли мобильный телефон, через который управляли интернет-магазином, SIM-карты, банковские карты, более 200 пакетиков с веществом типа PVP (около 500 граммов), электронные весы, ноутбук, 8 650 леев, 2 000 евро и 4 000 долларов, полученные от сбыта наркотиков.

В то же время были обнаружены и изъяты несколько пакетов с наркотическими веществами, которые были спрятаны в специальных укрытиях по городу. В результате анализа финансового оборота ОПГ было установлено, что за 2 года преступной деятельности подозреваемый получил доход в размере около 1,5 млн леев.

Впоследствии лидер группы, 25-летний житель Кишинёва, был арестован во время снятия денег в банкомате, добытых преступным путём. В отношении ещё четырёх членов ОПГ принимаются меры для определения их местонахождения.

Если вина правонарушителей будет доказана, им грозит тюремный срок от 7 до 15 лет.