Торговавшему людьми члену преступной группировки грозит пожизненное заключение: дело передано в суд

Торговавшему людьми члену преступной группировки грозит пожизненное заключение: дело передано в суд

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении последнего члена преступной группировки, которая действовала около 15 лет назад в Москве. Предполагается, что он и его сообщники завербовали 10 человек, среди которых были дети.

Одна из несовершеннолетних жертв, пытаясь спастись от преступников, спрыгнула с 6 этажа жилого дома в Москве. В результате этого потерпевшая получила телесные повреждения.

Задержанному грозит тюремное заключение на 20 лет или пожизненное лишение свободы. Примечательно, что ОПГ действовала в период с 2002 по 2004 годы. В неё входили 7 членов, которые в 2006-2008 годах были задержаны и приговорены к лишению свободы на срок от 16 до 18 лет.

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