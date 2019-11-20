Торговали наркотиками с помощью Telegram: пятеро членов ОПГ задержаны (ФОТО, ВИДЕО)

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила сегодня об аресте 5 человек, подозреваемых в производстве, контрабанде и незаконном обороте наркотиков через приложение Telegram. Ежедневный доход от продажи наркотических веществ составлял более 20 000 леев.

За незаконной деятельностью организованной преступной группы в течение 5 месяцев велось наблюдение. За этот период были получены доказательства того, что руководитель группы создал канал продажи синтетических наркотиков и реализовывал их через приложение Telegram. Места, где прятали наркотики, выбирались в соответствии со строгими правилами (как правило, возле школ и детских садов), а координаторы и фотографии пересылались ответственному.

В результате обысков, проведённых в домах задержанных лиц, сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 5,5 кг наркотиков типа PVP общей стоимостью более 300 000 леев, электронные весы, травматический пистолет, а также деньги, полученные от незаконной деятельности. Также было конфисковано несколько мобильных телефонов, компьютеров и других электронных устройств.

В результате были задержаны 5 человек, среди которых – 19-летняя девушка. Остальные – мужчины, им от 19 до 27 лет. В случае обвинительного приговора задержанным грозит тюремный срок от 7 до 15 лет.