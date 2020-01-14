Торговал наркотиками через “Telegram”: жителю столицы грозит до 15 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Торговал наркотиками через “Telegram”: жителю столицы грозит до 15 лет тюрьмы (ВИДЕО)

22-летний житель столицы был задержан за незаконный оборот наркотических веществ. Свой “товар” он сбывал с помощью приложения “Telegram”.

13 января к сотрудникам полиции сектора Рышкановка поступила информация о том, что в данном секторе сбывают наркотики. В результате специальных следственных мероприятий был задержан мужчина, прятавший в тайниках пакетики с наркотиками для потенциальных покупателей. На месте оперативная группа изъяла: 8 пакетиков с белым порошком, 5 таблеток экстази и 3 марки ЛСД.

Молодого человека сопроводили в инспекторат. Он признался, что продавал наркотики посредством приложения “Telegram”. Предполагаемая прибыль от продажи могла составить около 20 000 леев.

Согласно действующему законодательству, задержанному грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

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