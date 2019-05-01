Тополиный пух: столичные улицы накрыл “снегопад” (ВИДЕО)

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У аллергиков началась неприятная пора – с тополей начал облетать пух. На некоторых столичных улицах словно выросли сугробы. В этот период для многих жителей прогулки становятся сомнительным удовольствием.

Пух облетает только с женских особей тополя. Страдающим аллергией рекомендуют не выходить на улицу с 9 до 10 утра или носить защитные маски, передаёт publika.md.

Рекомендуется промывать нос солевым раствором. Если нос заложен, наблюдается чихание и зуд – нужны капли в нос. А если слезятся глаза – нужны глазные капли, – советуют аллергологи.

По словам врачей, сам пух аллергию не вызывает, но он переносит пыльцу других растений. Сложно в этот период приходится даже тем, кто к аллергии не предрасположен.

По словам представителей “Spații Verzi”, если пух становится невыносимым, горожане вправе подать заявку на вырубку деревьев перед домом. Расчищать дворы от тополей будут только после подачи заявления, подписанного всеми жителями дома.