Топ-7 самых популярных авианаправлений у граждан Молдовы

Первенство принадлежит столице России – Москве.

Авиаперелеты в Молдове становятся все более популярны. В семерку самых востребованных направлений вошли: Москва, Санкт-Петербург, Стамбул, Рим, Верона, Лондон и Франкфурт. Таковы данные авиакомпании Air Moldova.

Кроме того, авиакомпания отмечает, что в 2017 году зафиксирован рост пассажиропотока на 20% в сравнении с 2016 годом, транспортировав более 1 миллиона 130 тысяч людей, что является лучшим результатом в 25-летней истории Air Moldova, сообщает bani.md.

Кроме того, Air Moldova внесла свой вклад в развитие транзитных перевозок через Международный кишиневский аэропорт. Здесь зафиксирован рост на 40% (160 тысяч пассажиров). Молдавская авиакомпания находится в топ-10 авиаперевозчиков по направлениям Москва – Италия, Санкт-Петербург – Италия.

Кроме того, в 2017 году авиакомпания расширила карту полетов тремя новыми направлениями: Краснодар, Дубай и Женева. Air Moldova также пополнилась новым самолетом Airbus A319, вместимостью в 150 пассажиров.

Air Moldova осуществляет прямые рейсы по 30 направлениям: Афины, Барселона, Болонья, Брюссель, Бухарест, Дубай, Дублин, Флоренция, Франкфурт, Женева, Стамбул, Ларнака, Лиссабон, Лондон, Краснодар, Мадрид, Милан, Париж, Рим, Венеция, Верона, Вена, Санкт-Петербург и Турин, а также сезонные рейсы – Анталия, Корфу, Тиват, Закинф и Шарм-эль-Шейх. Авиаперевозчик предлагает два класса обслуживания – Эконом и Бизнес.