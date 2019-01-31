Топ-20 русофобских акций ДПМ

Топ-20 русофобских акций ДПМ

Комментарий Богдана Цырди от первого лица. 

ДПМ проводила самую русофобскую политику за всю историю Молдовы. Теперь они опять “друзья России”! Видимо, под “дружбой с Россией” они понимают следующее:

1) Запрет молдавским чиновникам и депутатам участвовать в саммитах СНГ (с 23 марта 2017); 

2) Решение Конституционного суда о том, что Приднестровье – под российской оккупацией! (5 мая 2017); 

3) Высылка 5 российских дипломатов (29 мая 2017 года); 

4) Объявление вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата (2 августа 2017); 

5) Обращение в ООН с требованием вывода миротворцев РФ (2 августа 2017); 

6) Закон о борьбе с российской пропагандой, который запретил новостные программы из РФ (7 декабря 2017); 

7) Открытие офиса НАТО (8 декабря 2017); 

8) Депорт более 100 российских политологов и журналистов (2016-2018); 

9) Закон о праздновании 9 мая Дня Европы и Победы ( 5 октября 2018); 

10) Лишение русского языка статуса «языка межнационального общения» (КС, 4 июня 2018); 

11) Блокировка ротации российского ОГРВ через Кишиневский аэропорт (2015-2017); 

12) Участие с НАТО в военных учениях на Украине и т.д. (“Быстрый трезубец”, “Платиновый орел” 2017-2018), вопреки сопротивлению президента; 

13) Объявление о создании вместе с Грузией и Украиной совместного батальона для защиты от России (8 марта 2018); 

14) Голосование в ПАСЕ, ООН за антироссийские резолюции и санкции (2016-2018); 

15) Заявление Андриана Канду о намерении взыскать с РФ миллиарды $ за “оккупацию” Приднестровья. (14 января 2018); 

16) Создание препонов для экспорта нашей продукции в РФ; 

17) Заморозка работы межправительственной молдо-российской комиссии с 2016 года; 

18) Заморозка работы межпарламентской группы дружбы с 2009 года; 

19) Отказ принять закон о переводе инструкций к лекарствам на русский язык; 

20) Отказ признать статус наблюдателя РМ при Евразийском Экономическом Союзе (14 мая 2018). 

Сегодня ДПМ на севере и в Гагаузии снова пытается обмануть наших граждан. Стоит ли верить волкам в овечьей шкуре?

 

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