Топ-10 цитат Игоря Додона

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По случаю юбилея главы государства “Аргументы и факты в Молдове” публикуют топ-10 цитат президента.

О своем предназначении

– Я родился в Молдове, здесь создал свою семью и здесь буду растить и воспитывать своих детей и внуков.

О Молдове

– Республика Молдова – это наша страна. У нас нет иной Родины. На нас всех лежит обязанность осознать ее предназначение и призвание.

О суверенитете

– Мы не можем быть проамериканскими или пророссийскими, мы должны быть промолдавскими.

О семье

– Для каждого из нас семья – самое святое, что может быть. Это – наши дети, это наши родители, дедушки и бабушки, наши внуки и правнуки. Все они – самое дорогое для гражданина нашей страны.

О шахматах

– Я не картежник, я — шахматист. Я играю в шахматы на столе. Под столом картами играют другие. Я не из этих. Я играю открыто, честно, искренне, и у меня нет никакого скрытого интереса, как кто-то думает.

О ЛГБТ

– Быть президентом геев я не обещал. Думаю, они упустили шанс выбрать того, который представлял бы их интересы.

О внешней политике

– Я не меняю свою позицию и риторику в зависимости от собеседника или столицы где нахожусь с визитом.

О внешних партнерах

– Надо поддерживать народ, а не коррумпированные правительства или подкаблучные НПО, как это было в течение последних лет.

О Дне Победы

– Если не было бы Победы, не было бы и Молдовы. 9 Мая в Молдове всегда было, есть и будем Днем Победы!

О политических оппонентах

– Против лома всегда найдется другой лом.