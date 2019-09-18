Тонну свиного мяса в жутких условиях и без документов везли на рынки на север страны (ВИДЕО)

Тонну свиного мяса в жутких условиях и без документов везли на рынки на север страны (ВИДЕО)

Тонна свиного мяса без каких-либо документов о происхождении могла попасть на рынки на севере страны. Продукцию на общую стоимость 80 тысяч леев конфисковали офицеры северного подразделения Национального инспектората расследований в момент, когда ее везли на рынки Бельц и Флорешт в антисанитарных условиях и в необорудованной для этого машине. 

Кроме того, у водителей не было документов о происхождении или качестве мяса. Они заявили, что это собственная продукция.

Товар был конфискован. Кроме того, о случившемся было оповещено Национального агентство по безопасности пищевой продукции.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам покупать мясо, рыбу, яйца и другие продукты питания только в специально оборудованных и авторизованных местах, которые обладают необходимым оборудованием и в которых обеспечены соответствующие санитарно-гигиенические условия.

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