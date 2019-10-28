Только вместе мы сможем изменить столицу к лучшему! 

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Все недовольны положением дел в Кишинёве. Мы то и дело пишем злобные посты в социальных сетях о загруженном дорожном движении, о неприятном запахе, о плохих дорогах, о переполненности групп в детских садах, нехватке педагогических кадров в учебных заведениях, о бродячих собаках и о многом другом. Я ни разу не встречала кишинёвца, который бы сказал: «Я живу в чудесном городе, и меня всё устраивает!». Но когда появляется реальный шанс изменить жизнь города к лучшему, мы почему-то прячемся в «панцирь» пассивного избирателя и предпочитаем в день выборов сходить в магазин. Отдать предпочтение бытовым делам в день, когда от каждого из нас зависит будущее столицы, – неразумно.

Есть два вида равнодушных избирателей, которые не желают исполнять свой гражданский долг и принципиально не ходят на выборы.

Первые. Те, кто считает, что их голос ничего не значит, что без них всё решат, голоса сфальсифицируют и т.д. Да, действительно, у нас есть печальный опыт, когда в списке избирателей числились «мёртвые души», когда голоса избирателей покупали за гречку и тушёнку. Но с момента последних парламентских выборов дела стали меняться к лучшему, и надежда на то, что выборы в Молдове могут быть честными, есть. Всё зависит только от нас. Парламентские выборы этого года показали, что голос каждого из нас имеет значение. Многие не верили в то, что олигархический режим может быть свергнут, тем не менее, это случилось. И это случилось благодаря каждому избирателю, который пришёл на выборы, исполнил свой гражданский долг и проголосовал против тех, кто много лет не давал нашей стране развиваться, думая лишь о собственной выгоде. Думаю, что кишинёвцам стоит вдохновиться событиями смены власти в Молдове и попробовать снова совершить подвиг.

Вторые. Те, кто не верит в светлое будущее Кишинёва, точнее, в то, что светлое будущее в Кишинёве возможно. Эти избиратели «сидят на чемоданах» и не считают нужным ходить на выборы, ведь они не задержатся в родном городе надолго, – так думают они. На самом деле, массовая эмиграция, массовая утечка умов и простых рабочих – одна из самых острых проблем во всей стране. Многие считают, что проще уехать в лучший город, с уже хорошими дорогами, с отлаженной инфраструктурой, с чистыми парками, чем менять свой родную столицу. Жаль, конечно, что с каждым днём поговорка «Где родился, там и пригодился» становится все менее актуальной, а фраза «Я – гражданин мира» – всё более актуальной.

Мы почему-то ищем лучшей жизни в других местах, не у себя дома, думаем, куда бы уехать, подальше от своих, от молдаван, которые мусорят на улицах, не убирают за собаками, не сортируют отходы, дают и берут взятки, разворовывают все государственное имущество, разрушают достопримечательности, ездят по-хамски на дорогах, не уступают место старикам в общественном транспорте. Подальше от молдаван, ближе к культурным людям. Детей своих тоже отправляем учиться подальше от всей этой грязи. При этом палец о палец не ударили для того, чтобы изменить наш Кишинёв, даже элементарное – пойти на выборы, поддержать кандидата, который ещё верит в светлое будущее города, который не просто с инициативой, а с воодушевлением готов работать на благо столицы. И тут хочу отметить, что важно выбирать на пост примара именно того человека, кто не открещивается от своего родного города и не отправляет своих детей за границу, подальше от молдаван, а с гордостью сам называет себя молдаванином, кишинёвцем. В интересах такого кандидата сделать город лучше не только для всех его жителей, но и для своей семьи, для своих детей.

Хочу призвать всех жителей столицы, кто не захотел голосовать в первом туре выборов примара Кишинёва, не жаловаться на плохую жизнь в нашем городе, а начать её менять к лучшему. Пусть первым шагом будет ваш голос. Ведь от голоса каждого из нас напрямую зависит благосостояние Кишинёва. Только вместе мы сможем изменить столицу к лучшему!