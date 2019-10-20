Только в двух районах страны явка на голосовании превысила 50% (ФОТО)

Только в двух районах страны явка на голосовании превысила 50% (ФОТО)

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании превысила 50% в Дондюшанском и Окницком районах.

В Дондюшанском районе проголосовали 17 252 граждан, что составляет 51,67%. К избирательным урнам вышли 9 462 женщины и 7 790 мужчин. Большая часть тех, кто пришёл на выборы, – граждане в возрасте от 56 до 70 лет, передаёт realitatea.md.

Явка избирателей в Окницком районе составила 50,13%. Свое право голоса осуществили 20 411 жителей. И в этом районе в голосовании приняли участие больше женщин, чем мужчин. Большинство избирателей – люди старшего поколения.

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