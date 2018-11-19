Только на зимних шинах! Спасатели выступили с важным предупреждением к водителям

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, 19 ноября ожидаются серьёзные осадки в виде снега и дождя со снегом, на дорогах образуется гололедица и снежные заносы.

В данной связи Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций МВД предупреждает водителей, что выезжать на дороги следует только в том случае, если их машины снабжены зимними шинами. Кроме этого, спасатели призывают автовладельцев иметь в багажнике лопату, песок и цепи противоскольжения. Батарея мобильного телефона должна быть заряжена, а в случае рисковых ситуаций следует звонить по номеру 112.

В то же время спасатели призывают граждан соблюдать правила противопожарной безопасности при обогреве своих жилищ.