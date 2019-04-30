Только факты: какие перемены произошли в Гагаузии за 4 года башканства Влах (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня отправился с рабочей поездкой в Гагаузскую автономию, город Чадыр-Лунга. Там глава государства принял участие в торжественном собрании, на котором башкан Ирина Федоровна Влах представила отчет за четыре года пребывания на этом посту.

Игорь Додон дал высокую оценку результатам, достигнутым Влах за отчетный период, и назвал Гагаузскую автономию примером для других регионов Республики Молдова. Вот лишь некоторые из итогов:

За 4 года в Гагаузии создано 2000 рабочих мест за счет привлечения крупных иностранных инвесторов и благодаря поддержке малого и среднего бизнеса.

С 2015 года в регионе отмечается устойчивая положительная динамика по основным макроэкономическим показателям. Объем производства промышленной продукции в 2018 году составил 1 миллиард 600 миллионов леев, что на 54,5 процента больше в сравнении с 2015 годом.

Результатом эффективной финансово-бюджетной политики за 4 года стал рост доходов бюджета АТО Гагаузия в 1,6 раза до 826 миллионов 400 тысяч леев, а по расходам – в 1,7 раза до 893 миллиона 200 тысяч леев. Объем собственных доходов вырос в 1,9 раза и достиг отметки 409 миллионов 200 тысяч леев.

Благодаря росту собственных доходов были профинансированы десятки инфраструктурных проектов: ремонт школ и детских садов, больниц, центров здоровья, домов культуры, реабилитация дорожной инфраструктуры, проведение работ по водоснабжению и освещению.

Всего в Гагаузии реализовано более 300 инфраструктурных проектов, в том числе при значительной поддержке со стороны Турции, России, стран Европейского союза, Азербайджана, Туркмении и других внешних партнеров.