Токсичные вещества на 200 тысяч леев и подпольная лаборатория обнаружены дома у жителя Бричанского района (ВИДЕО)

27-летний мужчина, проживающий в одном из населенных пунктов Бричанского района, находится под следствием за продажу радиоактивных и токсичных веществ.

В результате расследования было установлено, что мужчина посредством соцсетей продавал пестициды и гербициды без документов о происхождении и без регистрации товара в соответствии с законом.

В результате обысков по месту жительства мужчины была найдена подпольная лаборатория по подделке гербицидов и пестицидов, 90 коробок с написанными на них названиями пестицидов, а также полипропиленовые мешки. Также было обнаружено 200 литров токсичной жидкости, 70 кг веществ, предназначенных для упаковки гербицидов и пестицидов украинского происхождения, использование которых запрещено на территории Республики Молдова.

Общая стоимость этих веществ составляет около 200 000 леев, товары конфискованы и отправлены для проведения экспертизы.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф в размере от 27 500 до 47 500 леев.