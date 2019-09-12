«ТЭФИ-Содружество» – впервые в Молдове! (ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ)

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С 16 по 19 сентября в Кишинёве пройдёт IX Международный телевизионный фестиваль «ТЭФИ-Содружество».

Фестиваль «ТЭФИ-Содружество» учреждён в 2011 году, когда исполнилось 20 лет с момента образования СНГ. За всё время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения. Первый фестиваль стартовал в Киеве, а затем его встречали жители Астаны, Одессы, Баку, Еревана, Минска и Ташкента. В этом году премии «ТЭФИ-Содружество» будут вручаться в молдавской столице. Мероприятие организовано Фондом «Академия Российского телевидения» под патронатом президента Республики Молдовы Игоря Додона.



Накануне глава государства провёл рабочее заседание оргкомитета, на котором обсуждались вопросы по подготовке и проведению IX телевизионного фестиваля «ТЭФИ-Содружество». Президент напомнил, что соглашение по этому поводу было подписано в прошлом году на молдо-российском экономическом форуме. Он выразил уверенность в том, что планируемые мероприятия будут иметь большое значение и для специалистов в области СМИ, и для широкой общественности. Игорь Додон также считает, что фестиваль «ТЭФИ-Содружество» послужит площадкой для укрепления связей между деятелями культуры и телевидения постсоветского пространства и предоставит большие возможности для продвижения Республики Молдова как перспективного туристического направления и в целом для укрепления положительного имиджа нашей страны на международной арене.

Теперь осталось провести фестиваль на высоком уровне, чтобы гости молдавской столицы увезли с собой только положительные эмоции. Для них составлена обширная культурная программа, которая позволит ознакомиться с богатой историей и культурой Республики Молдова.

Церемония открытия IX Международного телевизионного фестиваля «ТЭФИ-Содружество» пройдёт в Старом Оргееве 16 сентября. В рамках открытия состоится специальный показ фильма «Штефан Великий. История Молдовы». В этот же день с 16.00 до 19.00 часов в отеле BRISTOL начнётся открытый показ фильмов, который будет проходить и в последующие два дня.

На суд экспертного совета было представлено более 75 работ. Для участия в мероприятиях фестиваля в Кишинёве соберутся представители из Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Украины. Конечно же, будут представлены и работы молдавского производства. Кстати, документальный фильм «История Молдовы», снятый под эгидой президента РМ Игоря Додона, стал лауреатом фестиваля «ТЭФИ-Содружество» 2018 года.

Фестиваль «ТЭФИ-Содружество» отличается обширной образовательной программой, в которую входят дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения, просмотры, обсуждения работ участников и мастер-классы.

17 сентября на мастер-класс «Чем отличаются сериалы для ТВ и интернет-платформ» приглашает член Академии Российского телевидения, основатель и акционер видеосервиса START Алексей Троцюк. А генеральный директор ООО «Яндекс. Студия» Ольга Филипук в этот же день проведёт мастер-класс «Как экосистемные решения развивают индустрию контента и развлечений». 18 сентября мастер-класс «Как перестать писать плохие сценарии» представит президент Академии Российского телевидения, продюсер, генеральный директор продюсерской компании COSMOS studio Александр Акопов. Вход на все мастер-классы, как и на просмотры фильмов – свободный.

Лауреаты фестиваля будут названы в конце третьего дня. Их определит экспертный совет, в состав которого вошли:

БАРКОВСКАЯ Оксана – член Академии Российского телевидения, генеральный продюсер телекомпании «Формат ТВ», журналист; МОКРИЦКАЯ Наталья – продюсер, киновед, генеральный продюсер кинокомпании «Новые люди»; ОЛЕЙНИКОВ Александр – член Академии Российского телевидения, теле-кино продюсер; ПАВЛЮЧИК Родион – член Академии Российского телевидения, продюсер, президент группы компаний «ПРИОР»; РУДОВСКИЙ Дмитрий – продюсер кино и телевидения, основатель компании Art Pictures Media; САПРОНОВ Юрий – член Академии Российского телевидения, генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии»; ТРОЦЮК Алексей – член Академии Российского телевидения, основатель и акционер видеосервиса START; ФИЛИПУК Ольга – генеральный директор ООО «Яндекс. Студия»; ЯКУБОВИЧ Леонид – член Академии Российского телевидения, продюсер специальных проектов Службы генерального продюсера ОАО «Первый канал», ведущий программы «Поле чудес».

Цель фестиваля «ТЭФИ-Содружество» – формирование единого информационного пространства на территории стран СНГ, Грузии и стран Балтии; содействие распространению новейших достижений телевещания, установление сотрудничества между телекомпаниями, а также отдельными профессионалами в области телевидения.