«Тэфи-Содружество», как фактор объединения

16 сентября в Кишинёве стартовал девятый международный фестиваль «ТЭФИ-Содружество».

По задумкам организаторов участники фестиваля с первого дня должны были почувствовать колорит молдавского гостеприимства. И всё получилось. Гостей привезли в легендарную зону Старого Оргеева, в уникальный гостевой комплекс, расположенный в Бутученах.

В начале церемонии открытия советник президента Молдовы по вопросам образования, культуры и исследований Корнелиу Попович передал участникам кинофорума, посвящённого производству сериалов, приветствие от президента Республики Молдова Игоря Додона. Напомним, что «ТЭФИ-Содружество» проходит в Кишинёве под патронатом президента. К. Попович также подчеркнул, что престижный форум будет способствовать тому, чтобы о Молдове знали в других странах.

В день открытия фестиваля в отеле BRISTOL начался открытый показ фильмов, который завершится 18 сентября, в день закрытия кинофорума. Тогда же мы узнаем имена победителей.

Президент фонда «Академия российского телевидения», кино- и телепродюссер Александр Акопов поблагодарил организаторов мероприятия за гостеприимство, а также рассказал об успешном развитии российской киноиндустрии, почеркнув, что в 2001 году на российском кинорынке не было ни одно сериала.

В рамках открытия состоялся специальный показ фильма «Штефан Великий. История Молдовы». Документальная историческая картина была высоко оценена экспертами Академии российского телевидения.

Как отметили в оргкомитете фестиваля, изначально было получено свыше 70 работ, а в финал вышли 17 сериалов из 9 стран.

Всем участкам форума очень понравилась молдавская столица. Самый юный из них – 21-летний актёр из Казахстана Сануржан Сулеймен. Гости, приехавшие из России, Казахстана, Узбекистана, Эстонии и других стран СНГ и Балтии, отметили, что такие фестивали укрепляют мосты дружбы между странами и людьми.

Знакомство участников и членов экспертного совета перемежевалось с музыкальными номерами, которые представил народный ансамбль из села Биешты Оргеевского района. Также артисты продемонстрировали обычаи молдавской свадьбы, где фольклор дополнялся народным юмором. А музыканты ансамбля «Лэутары» поразили всех виртуозной игрой.

Наталья Лужина
Фото Игорь Взоров

Знакомство участников и членов экспертного совета перемежевалось с музыкальными номерами, которые представил народный ансамбль из села Биешты Оргеевского района.

 

Артисты продемонстрировали обычаи молдавской свадьбы, где фольклор дополнялся народным юмором.

 

По молдавской традиции каждого гостя угостили стаканчиком доброго вина.

 

«Кусочек» Молдовы уважаемые гости увезут к себе на родину в мобильных телефонах.

 

Народные аккомпаниаторы заслужили уважение публики.

 

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