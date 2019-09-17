«Тэфи-Содружество», как фактор объединения

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16 сентября в Кишинёве стартовал девятый международный фестиваль «ТЭФИ-Содружество».

По задумкам организаторов участники фестиваля с первого дня должны были почувствовать колорит молдавского гостеприимства. И всё получилось. Гостей привезли в легендарную зону Старого Оргеева, в уникальный гостевой комплекс, расположенный в Бутученах.

В начале церемонии открытия советник президента Молдовы по вопросам образования, культуры и исследований Корнелиу Попович передал участникам кинофорума, посвящённого производству сериалов, приветствие от президента Республики Молдова Игоря Додона. Напомним, что «ТЭФИ-Содружество» проходит в Кишинёве под патронатом президента. К. Попович также подчеркнул, что престижный форум будет способствовать тому, чтобы о Молдове знали в других странах.

В день открытия фестиваля в отеле BRISTOL начался открытый показ фильмов, который завершится 18 сентября, в день закрытия кинофорума. Тогда же мы узнаем имена победителей.

Президент фонда «Академия российского телевидения», кино- и телепродюссер Александр Акопов поблагодарил организаторов мероприятия за гостеприимство, а также рассказал об успешном развитии российской киноиндустрии, почеркнув, что в 2001 году на российском кинорынке не было ни одно сериала.

В рамках открытия состоялся специальный показ фильма «Штефан Великий. История Молдовы». Документальная историческая картина была высоко оценена экспертами Академии российского телевидения.

Как отметили в оргкомитете фестиваля, изначально было получено свыше 70 работ, а в финал вышли 17 сериалов из 9 стран.

Всем участкам форума очень понравилась молдавская столица. Самый юный из них – 21-летний актёр из Казахстана Сануржан Сулеймен. Гости, приехавшие из России, Казахстана, Узбекистана, Эстонии и других стран СНГ и Балтии, отметили, что такие фестивали укрепляют мосты дружбы между странами и людьми.

Знакомство участников и членов экспертного совета перемежевалось с музыкальными номерами, которые представил народный ансамбль из села Биешты Оргеевского района. Также артисты продемонстрировали обычаи молдавской свадьбы, где фольклор дополнялся народным юмором. А музыканты ансамбля «Лэутары» поразили всех виртуозной игрой.

Наталья Лужина

Фото Игорь Взоров