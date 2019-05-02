Тяжёлое, но стабильное: врачи рассказали о состоянии мальчика, госпитализированного с менингитом

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В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты сообщили, что состояние ребёнка с гнойным менингитом остается тяжёлым, но стабильным. Наблюдается улучшение общего состояния с отсутствием общих признаков интоксикации. Пациент продолжает получать интенсивную терапию в отделении реанимации.

Напомним, что 13-летний подросток из Кишинёва был госпитализирован 27 апреля с менингококковой инфекцией. При госпитализации у него было низкое давление, лихорадка, рвота и множественные высыпания геморрагического характера на теле.

Гнойный менингит – это воспаление мозговых оболочек, имеющее бактериальную этиологию. Среди основных симптомов отмечаются интенсивные головные боли, нарушения сознания, рвота или мышечная боль.