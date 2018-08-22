Тяжело раненный собутыльниками приднестровец попытался скрыть правду от врачей

Опасный инцидент произошел в городе Днестровск ночью 21 августа.

Жителя города госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом «Проникающее колото-резаное ранение живота, с повреждением левой доли печени, внутрибрюшное кровотечение, геморрагический шок».

31-летний мужчина рассказал врачам, что сам случайно нанёс себе травму, когда резал сало. Однако в ходе проведённых мероприятий оперативники уголовного розыска установили реальные обстоятельства получения телесных повреждений.

– Как выяснилось, дома у потерпевшего в тот вечер были гости, вместе распивали спиртное. Ссора между пьяными знакомыми, оба ранее судимыми, переросла в драку. В ходе конфликта 34-летний гость схватил со стола нож и ударил им хозяина квартиры в область живота. Очевидцы вызвали скорую помощь, – сообщает МВД Приднестровья.

Предполагаемое орудие преступления изъято по месту жительства потерпевшего и направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.