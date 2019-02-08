Тираспольских водителей проверили на уважение к скорой помощи

0

В Тирасполе прошёл профилактический рейд по выявлению и пресечению правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Основная цель организованного мероприятия – проверить, предоставляют ли водители транспортных средств преимущество в движении спецавтомобилю скорой медицинской помощи.

В рейде, который проводится в Тирасполе уже второй раз, были задействованы четыре экипажа Управления ГАИ МВД Приднестровья и бригада скорой помощи. Совместный эксперимент показал, что не все водители готовы пропустить неотложку, двигающуюся с одновременно включёнными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. А в реальной жизни, когда речь идёт о здоровье или угрозе жизни граждан, счёт идёт на секунды.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, за два часа рейдовых мероприятий сотрудниками ГАИ было выявлено 15 случаев несоблюдения ПДД. На водителей, которые нарушили правила дорожного движения, составили административные протоколы.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают автолюбителей быть внимательными на дороге и помнить, что вовремя оказанная медицинская помощь может спасти чью-то жизнь.