Тираспольчанка стала жертвой пьяных хулиганов

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В милицию обратилась 31-летняя тираспольчанка. Вместе со своим спутником она находилась во дворе дома, когда двое неизвестных мужчин попросили угостить их сигаретами.

Отказ женщины стал причиной конфликта, который перерос в драку. Гражданка обратилась к правоохранителям.

Вскоре правонарушителей обнаружили в автомобиле в соседнем дворе. От 28-летнего водителя исходил резкий запах алкоголя. Было установлено, пишет mvdpmr.org, что он ранее был лишён права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения.

У пострадавшей врачи диагностировали перелом руки, ушибы головы и кровоподтёки на лице. Пассажир и водитель были доставлены в милицию для разбирательства. В настоящее время проводится проверка по факту хулиганства. Водителю может грозить уголовная ответственность за управление транспортом без прав в состоянии опьянения.