Тираспольчанка предстанет перед судом за убийство сына

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летней жительницы Тирасполя. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, 23 ноября прошлого года женщина в ходе ссоры с сыном нанесла ему удар ножом в область живота. 35-летнего мужчину госпитализировали. Через несколько недель, пишет novostipmr.com, он скончался. Проведённая судебно-медицинская экспертиза установила, что нанесенное потерпевшему ранение и привело к смерти.

На предварительном следствии к женщине применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Материалы уголовного дела переданы в суд.