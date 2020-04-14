Тираспольчанка перепутала спирт с водой и попала в больницу с ожогами

Тираспольчанка перепутала спирт с водой и попала в больницу с ожогами

Инцидент произошёл сегодня днём в частном доме в Тирасполе. Во время приготовления еды хозяйка вместо воды наполнила кастрюлю спиртом. Она перепутала содержимое стоящих рядом ёмкостей.

Пламя вспыхнуло мгновенно и перекинулось на одежду женщины и мебель, пишет mvdpmr.org. Супруг пострадавшей отключил электричество и локализовал огонь. С ожогами ног 57-летняя гражданка была доставлена в больницу.

Врачи оказали ей необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

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