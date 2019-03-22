Горе-предприниматель: тираспольчанин пытался продать приятелю ртуть, но случайно разбил бутылку с ней

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В дежурную часть УВД Тирасполя поступило сообщение о том, что в одном из частных домов разлита ртуть. На место происшествия были направлены специалисты аварийно-спасательного отряда и участковые инспекторы.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в помещениях кухни и спальни был обнаружен жидкий металл. Сотрудники АСП собрали вещество и направили на экспертизу. Общий вес составил 1 кг и 100 г.

Пьяного 40-летнего хозяина жилья и его сожительницу милиционеры доставили в УВД города Тирасполь. Мужчина пояснил, что токсичный металл ему пытался продать знакомый. Он принёс вещество в стеклянной бутылке и по неосторожности разбил ёмкость, после чего поспешил скрыться.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и опрошен продавец, 62-летний тираспольчанин. Мужчина пояснил, что яд достался ему в наследство от родственников.

В настоящее время проводится проверка, уточняются все обстоятельства. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.