Тираспольчанину грозит уголовное дело за езду на мопеде в пьяном виде

Тираспольчанину грозит уголовное дело за езду на мопеде в пьяном виде

В июне 29-летний мужчина был привлечён к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, однако должных выводов он для себя не сделал.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, мопед Honda под управлением данного гражданина госавтоинспекторы остановили на пересечении улиц Курчатова и Краснодонской на днях. От мужчины исходил запах спиртного. Документов, предоставляющих право управления транспортным средством, у него не оказалось.

Горе-водитель был доставлен на освидетельствование. Результаты показали, что за руль мопеда он сел, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Теперь в отношении владельца мопеда рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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