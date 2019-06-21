Тираспольчанин выбросил щенков на проезжую часть и переехал их на глазах детей

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В Кировском микрорайоне мужчина выбросил двух щенков на проезжую часть, а затем несколько раз переехал своим автомобилем, после чего он бросил животных в мусорный бак. Свидетелями жестокого обращения с животными стали дети.

– Это видели все. Очень сильно закричала девочка, у неё началась истерика. Человек просто задавил щенков, развернулся и уехал. Это ужасно, так нельзя делать. Тут поблизости школа, детский сад, лагерь, – рассказала очевидица событий. – Женщина и десятилетняя девочка видели тот момент, когда мужчина выбросил щенят из машины и первый раз на них наехал. Я уже увидела, когда он делал второй круг. Сначала услышала скуление, подумала, что ребенка сбили, – говорит другой свидетель.

Сотрудники милиции уже установили личность мужчины. По факту происшествия ведется разбирательство, передаёт novostipmr.com.

За жестокое обращение с животными предусмотрена административная и уголовная ответственность. При наличии отягчающих обстоятельств живодерам грозит тюремный срок от трех до пяти лет. К отягчающим обстоятельствам отнесено жестокое отношение к животным с применением садистских методов; в присутствии малолетних; с публичной демонстрацией.