Тираспольчанин утонул в Днестре

0

В Днестре, в 100 метрах вниз по течению от паромной переправы, утонул житель Тирасполя. Утром 60-летний мужчина в сопровождении знакомой ровесницы расположился на правом берегу. Спустя пару часов отдыхающий, будучи уже нетрезвым, спустился к воде.

Он долго не возвращался. Женщина стала тревожиться. Она прошлась вдоль берега и, не отыскав своего спутника, обратилась за помощью к спасателям, пишет mvdpmr.org.

Через некоторое время спасатели в двух метрах от берега отыскали пожилого человека без признаков жизни и вытянули его на сушу. Погибший был в одежде.

Причина его смерти будет определена в результате судебно-медицинской экспертизы. Не исключено, что к несчастному случаю привело физическое недомогание.