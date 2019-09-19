Тираспольчанин спас соседа от гибели во время пожара

Тираспольчанин спас соседа от гибели во время пожара

На первом этаже жилого дома на улице Каховской загорелась квартира. Это увидел 28-летний сосед, отдыхавший во дворе. Он знал, что квартира жилая, сразу вызвал пожарных и, надев мокрую майку на голову, бросился на помощь.

В коридоре обнаружил нетрезвого мужчину и вывел его на улицу. На свежем воздухе тот пришёл в себя. Это был житель Слободзейского района, снимавший жильё в Тирасполе, пишет mvdpmr.org.

Два дежурных расчёта отсекали пламя в комнате, чтобы огонь не перешёл на всю жилую площадь. Им удалось ликвидировать возгорание в течение получаса. Пламя уничтожило комнату площадью 20 квадратных метров и мебель.

Во время опроса квартиросъёмщик признался, что курил. Потом уснул, а когда проснулся, комната была охвачена огнём. Материальный ущерб устанавливается.

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