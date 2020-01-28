Застали за кражей кирпичей: тираспольчанин решил “обчистить” работодателя

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Директор одного из автопарков в Тирасполе пришёл покормить собак, охраняющих территорию. Животные громко лаяли, а из строения, принадлежащего фирме, вылетали кирпичи.



Арендатор окликнул двоих мужчин, которые выбрасывали стройматериалы на улицу, пишет mvdpmr.org. Один из них убежал, но руководитель фирмы успел вызвать милицию.

В ходе разбирательства оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался работник автопарка. Выяснилось, что накануне он видел, как строители разбирали строение и складывали кирпичи в соседнем здании. Вечером тираспольчанин попросил соседа помочь перенести стройматериалы.

По факту случившегося проводится проверка.