Тираспольчанин оказался в реанимации после того, как его переехала маршрутка

61-летний водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes, следовавшего по маршруту № 2 в Тирасполе, совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода перед приближавшимся транспортным средством.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в результате ДТП 56-летний тираспольчанин получил серьёзные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы. Автомобиль помещён на штрафплощадку.

Обстоятельства, а также степень вины каждого из участников аварии будут установлены в ходе разбирательства.