Тираспольчанин обнаружил в мусорном баке девять патронов и одну гильзу

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Девять патронов разного калибра и одну гильзу 43-летний тираспольчанин нашёл в мусорном баке, расположенном на стоянке у городской автостанции. Как выяснилось, в контейнере с мусором мужчина искал предметы, которые можно было бы сдать в пункт приёма металлолома.

Согласно действующему законодательству за незаконное хранение боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность. В случае добровольной их выдачи человека от ответственности освобождают, передаёт mvdpmr.org.

Изъятые патроны направлены на экспертизу. Когда и как они оказались среди мусора, правоохранителям ещё предстоит выяснить.