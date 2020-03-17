Тираспольчанин нашел на улице боеприпас и принес его домой

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Необычную находку обнаружил 50-летний житель Тирасполя недалеко от дома. Проржавевший металлический предмет, похожий на боеприпас, торчал из земли в траншее для отвода воды.

Мужчина откопал его и принёс к себе домой, после чего вызвал милицию. Сотрудникам УВД он пояснил, что хотел уберечь окружающих.

Правоохранители разъяснили гражданину, что своими действиями он в большей степени подвергал опасности и себя, и других людей. При обнаружении подозрительных предметов их ни в коем случае нельзя самостоятельно извлекать и транспортировать. Это должны делать специалисты. 125-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны был изъят и будет уничтожен, пишет mvdpmr.org.

В тот же день в районе частного сектора на пустыре дети увидели предмет, похожий на снаряд. О своей находке они сообщили взрослым, которые вызвали милицию. На месте происшествия была изъята артиллерийская мина калибра 82 мм времён Великой Отечественной со следами коррозии. Она была без взрывателя и не представляла опасности для окружающих, сообщает источник.