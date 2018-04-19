Тираспольчанин-наркоман попался с опием и банкой пива на остановке

Участковые инспекторы заметили гражданина, пьющего пиво прямо на остановке общественного транспорта.

Как сообщает МВД Приднестровья, мужчину арестовали вчера вечером у кафе “Бородино” на улице К. Либкнехта. Его сопроводили в пункт охраны правопорядка в связи с распитием алкогольных напитков в общественных местах. Органы правопорядка установили личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый 34-летний житель села Парканы.

В ходе личного осмотра сотрудники милиции обнаружили в кармане задержанного шприц, наполненный жидкостью коричневого цвета. Мужчина признался, что в содержимое шприца – это раствор опия, который он употребляет.

Шприц с его содержимым был направлен на экспертизу. Милиция устанавливает нарушителю меру наказания. Он может быть наказан и за распитие спиртных напитков в общественных местах, и за незаконное хранение наркотических средств.