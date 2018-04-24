Тираспольчанин едва не убил тещу, пытаясь вернуть жену

Чуть не завершившийся трагически инцидент произошел в марте.

Там ранее неоднократно судимый 34-летний мужчина решил предпринять попытки вернуть супругу, ушедшую от него и не оставившую адреса. Чтобы найти возлюбленную, он обратился к теще, попросив ее сообщить адрес.

Переживая за здоровье дочери, женщина отказалась это делать, за что едва не поплатилась жизнью. Разъяренный мужчина схватил кухонный нож и стал угрожать родственнице расправой за несговорчивость.

45-летней женщине, однако, посчастливилось вырваться из рук агрессора. Она обратилась в правоохранительные органы, которые задержали подозреваемого.

На данный момент ведется расследование.