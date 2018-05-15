“Тетрис” на дороге и хаос на тротуарах: как выглядят многие улицы Кишинева

В таком кошмарном состоянии запечатлел одну из столичных улиц мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов.

На снимке видно, что всё дорожное полотно хаотично покрыто выемками разных размеров, представляющими собой вырезанный для ямочного ремонта асфальт. Чтобы проехать по такой “дороге” и не повредить ходовую систему автомобиля, надо очень постараться.

– Не центральная улица…. тетрис на неделю! – возмутился Одинцов.

При этом фото показывает еще одну острейшую проблему: парковку на тротуарах. Очевидно, что ни по одной из сторон этой улицы невозможно пройти более чем одному человеку, а с детской коляской или же в инвалидном кресле и вовсе не проехать.

Стоит отметить, что в последние недели такая ситуация с ямочным ремонтом наблюдается на многих дорогах столицы. Проблем добавляет то, что муниципальные службы не считают нужным проводить ремонтные работы вне “часов пик”, что приводит к пробкам, нервотрепке и повреждению машин.

Ранее в одну из таких ям угодил троллейбус, оставшись в результате инцидента без колеса.