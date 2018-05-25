Тесты по БАКу-2018 выставлены на продажу в социальных сетях

Аккаунты, на которых неизвестные предлагают приобрести тесты экзамена на степень бакалавра, были созданы в социальных сетях около месяца назад и дают отсылку на сайт, специально созданный в этих целях.

Согласно информации на сайте, стоимость одной работы в первозданном виде, как утверждают сами продавцы, составляет 5000 рублей (1550 леев). А так как выпускники сдают всего 6 экзаменов, то стоимость полного комплекта составит 9 000 леев. Для того, чтобы приобрести задания нужно всего лишь заполнить простейшую форму: адрес почты, желаемая работа и номер Qiwi кошелька.

Как утверждают сами «великие комбинаторы» они еще в 2014 году «отыскали хороших людей, согласных за определённую цену делиться работами». А подвигло их на это, якобы, внедрение камер в центрах сдачи экзаменов.

– Работы поступают к нам за 2 суток до экзамена. Ещё около часа понадобится, чтобы наши ребята всё проверили и довели до нужного для отправки формата. Исходя из этого, после покупки вам остаётся примерно 45-47 часов на решение всех заданий. Работа будет отправлена вам на почту в формате pdf. Она будет полностью соответствовать той, которую вы получите на экзамене (БЕЗ РЕШЕНИЯ!), поэтому советуем заранее найти человека, способного помочь вам с заданиями, – инструктируют продавцы.

Кроме этого, мошенники уверяют своих клиентов в том, что им ничего не грозит за покупку работ, так как «официально существуют наказания только для должностных лиц, которые обязаны не допускать утечки информации и следовать строгим правилам проведения экзаменов.

Как сообщил пресс-секретарь министерства образования Ион Мискевка, об этом случае будет уведомлен Генеральный инспекторат полиции, чтобы выявить автора или авторов страниц и принять необходимые меры в соответствии с законодательством, сообщает realitatea.md.

– В прошлом году была идентичная ситуация, о которой рассказали средства массовой информации, однако позднее выяснилось, что это была всего лишь простая схема мошенничества, а человек был идентифицирован и задержан, – добавил Мискевка.

Действительно, в 2017 году в социальных сетях «всплывали» такие аккаунты, а в 2016 году два ассистента из Центра бакалавриата в лицее им. Александра Пушкина из Унген были уволены, так как они сфотографировали и опубликовали в интернете тесты экзамена по бакалавриату.

Согласно Кодексу о правонарушениях Республики Молдова публикация тем выпускных экзаменов и/или их решений до начала или во время соответствующего экзамена влечет наложение штрафа в размере до 12 000 леев и лишение права занимать определенные должности на срок от 3 месяцев до 1 года для руководящих лиц.