Тесты на коронавирус будут делать и обрабатывать и в лаборатории Тирасполя

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На данном этапе в Приднестровье выявлены 32 случая COVID-19. Тесты жителей левого берега Днестра обрабатываются в лабораториях Кишинева. Об этом в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

– Из 2957 тестов по Молдове 281 относятся к Приднестровью. К примеру, вчера были взяты 32 пробы. Мы тесно сотрудничаем с Приднестровьем, даже если слышим критику с их стороны. Но что касается коронавируса – мы сотрудничаем, тесты доставляются оттуда в Кишинев. Сейчас рассматриваем возможность аттестации лаборатории в Тирасполе, чтобы жители Приднестровья могли делать тесты на месте. Как раз вчера 7 сотрудников из ПМР были обучены тому, как брать анализы, как должна работать лаборатория. Только один тяжелый пациент из Приднестровья находится в больнице на правом берегу Днестра, остальные лечатся на левом, – сказал он.

Стоит отметить, что о том, что делать и обрабатывать тесты на коронавирус вскоре начнут и в Тирасполе, этим утром на брифинге для прессы объявила и министр здравоохранения.

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